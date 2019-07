Sigorta şirketinden 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama

Konya’da 20 Temmuz’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin olarak kazaya karışan aracın sigortacısı Quick Sigorta A.Ş.’den bir açıklama geldi.

20 Temmuz Cumartesi günü Konya Karatay’da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin olarak kazaya sebep olan aracın sigortacısı Quick Sigorta A.Ş.den bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "20 Temmuz Cumartesi günü Konya Karatay’da meydana gelen trafik kazasında eski bir sigortacı meslektaşımız Nezih Can’ın annesi Memduha Can, babası Muammer Can ile birlikte karşı araçta bulunan 5 gencimiz (Hakan Yel, Elanur Karacadağ, Esranur Bilecen, İbrahim Serdar Olgun, Muhammed Emin Gül) hayatını kaybetti. Hafta sonu aldığımız bu üzücü haber sonrasında gerekli işlemleri hızlandırmak ve yaraları bir nebze olsun sarabilmek adına çalışmalarımıza başladık” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Quick Sigorta, kaza ile ilgili tüm yükümlülüklerini yerine getirmek üzere her zaman olduğu gibi hazırdır ve yasal süreçlerin tamamlanarak resmi tutanakların oluşmasını beklemektedir. Başta acentemiz ve Konya Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Tolga Cam olmak üzere tüm Konya acentelerimiz ile birlikte bu elim kazada hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.”