Sigorta şirketinden aradıklarını söyleyip 24 bin lira dolandırdılar

Samsun’da sigorta şirketinden aradıklarını söyleyen dolandırıcılar, 2 vatandaşın 24 bin lirasını dolandırdı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun’un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’nde ikamet eden A.U. (65) ve S.U.’yu (61) telefonla arayan kimliği belirsiz kişiler, sigorta şirketinden aradıklarını söyleyerek kişisel bilgilerini aldı. Şahıslar, daha sonra iki vatandaşın bankada bulunan toplam 24 bin lirasını başka hesaba aktararak dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan A.U. ve SU. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

