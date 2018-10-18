HABER

Sigorta şirketini dolandırmak için kendini ölmüş gösterdi, karısı iki çocuğuyla intihar etti

18.10.2018 11:04 | Son Güncelleme

Çin'de, sigorta dolandırıcılığı için kendisini ölmüş gibi gösterdiği iddia edilen bir adamın karısı, kocasının 'ölümü' nedeniyle iki çocuğuyla birlikte intihar etti.

Sigorta şirketini dolandırmak için kendini ölmüş gösterdi, karısı iki çocuğuyla intihar etti

He soyadlı 34 yaşındaki zanlının aracı bir nehirde bulunmuş ve cesedi hiç bulunamamasına karşın öldüğü sanılmıştı.

Kadının, kocasının dolandırıcılık planından haberi yoktu ve eşinin öldüğüne inandı.

Daha sonra kadın, internette bir intihar notu bıraktıktan sonra, iki çocuğuyla beraber bir göle atlayıp kendisini öldürdü.

He'nin geçen Cuma günü Hunan bölgesindeki Xinhua'da polise teslim olduğu belirtildi.

He'ye sigorta dolandırıcılığı ve kasten mala zarar suçlamaları yöneltildi.

He geçen Eylül ayında, karısından habersiz 1 milyon yuanlık (145 bin ABD doları) bir hayat sigortası satın aldı.

Voice of China radyosuna göre, ölüm durumunda parayı karısının almasını istedi.

'AİLE YENİDEN BİRLEŞSİN DİYE'

Polise göre 100 bin Yuan'dan fazla borcu olan He, ödünç aldığı bir araçla kendisini trafik kazasında ölmüş gibi gösterdi.

11 Ekim'de de 31 yaşındaki karısı, dört yaşındaki oğlu ve üç yaşındaki kızlarının cesetleri evlerinin yakınlarındaki bir gölde bulundu.

Kadın bıraktığı intihar notunda eşine "eşlik etmeye" geldiğini ve "dört kişilik ailenin yeniden birlikte olmasını istediğini" yazdı.

He ise, ertesi gün polise teslim oldu.

Daha sonra da He'nin, daha önce internette paylaştığı bir videoda, üç yaşındaki sara hastası kızının tedavisi için borç para almak zorunda kaldığını söyleyip, ağladığı ortaya çıktı.

PARTNERMotoruyla ünlenen blogger Olga Petrova'nın korkunç sonu!Motoruyla ünlenen blogger Olga Petrova'nın korkunç sonu!
2018 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı kazananları belli oldu2018 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı kazananları belli oldu
'Türkiye ekonomik krizin henüz başında''Türkiye ekonomik krizin henüz başında'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sigorta dolandırıcı intihar çin Hunan Xinhua

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Terim'in alacağı ücret dudak uçuklattı!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kötü işten ,hileden,sahtekarlıktan kim ne anlamış ki sende anlayasın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mankeni terk etmesi alay konusu olmuştu… Sonunda patladı, gerçeği anlattı

Mankeni terk etmesi alay konusu olmuştu… Sonunda patladı, gerçeği anlattı

'Adet dönemini tespit eden bir makine icat edilene kadar giremezsiniz'

'Adet dönemini tespit eden bir makine icat edilene kadar giremezsiniz'

KKTC’de 17 yaşındaki kızın babası ve dayısının yaptıkları infial yarattı

KKTC’de 17 yaşındaki kızın babası ve dayısının yaptıkları infial yarattı

2018 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı kazananları belli oldu

2018 Vahşi Yaşam Fotoğrafçısı kazananları belli oldu

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İtalya'dan Türkiye'ye küstah 'işgal' suçlaması

İtalya'dan Türkiye'ye küstah 'işgal' suçlaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.