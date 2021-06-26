HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sihizm nedir ve nerede ortaya çıktı? İşte Sihizm özellikleri...

Sihizm nedir ve nerede ortaya çıktı? İşte Sihizm özellikleri...

26.06.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sihizm nedir ve nerede ortaya çıktı?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Sihizm dini, dünyanın en büyük beşinci dini olarak bilinmektedir. Sihizm dinine inanan kişilere "Sih" denir. Günümüzde ise bu dine inanan tam 25 milyon insan vardır. İşte Sihizm özellikleri...

Sihizm nedir ve nerede ortaya çıktı? İşte Sihizm özellikleri...

Dünyanın en büyük beşinci dini olarak bilinen Sihizm dini, diğer beş büyük dinlere göre en genç din olarak karşımıza çıkmaktadır. Sihizm'e inanan Sihler dünyanın her yerindedir. Örneğin ABD'de 500 bin sih vardır. Peki Sihizm nedir ve nerede ortaya çıktı? İşte Sihizm özellikleri...

SİHİZM NEDİR VE NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Sihizm 500 yıl önce, şuanda Pakistan topraklarında bulunan Pencap şehrinin kuzey kesimlerinde ortaya çıkmıştır. Bin 500'lü yıllarda ortaya çıkan bu dinin kurucusunun Guru Nanak olduğu söylenmektedir. Nanak, Hindu felsefesini reddeder ve Hindu ayinlerine katılmaz. Öte yandan insanlığın eşit olduğu görüşünü savunmuştur. Çok tanrı inancını reddetmiş ve tek tanrının olduğunu savunmuştur.

Sihizm dinine inananlar peygamberlere ve azizlere de inanan kimselerdir. Öte yandan Sihizm'in kurucusu olduğu söylenen on kişi vardır.

İŞTE SİHİZM ÖZELLİKLERİ

Sihizm'de tek tanrı inancı kabul edilir ve tüm insanlar eşit sayılır. Sihizm'e inananların yenmesi gerektiği beş kötülük bulunmaktadır. Bunlar ; ego, öfke, hırs, şehvet ve maddi bağlılıktır. Öte yandan beş erdeme inanırlar bunlar hayırseverlik, olumlu tutum, şefkat, tevazu ve memnuniyettir. Sihizm'e göre herkesin yaşam hakkı vardır ve aile bağları çok önemlidir. Sihler kazandıklarının en az yüzde 10'unu vermelidir. Tanrı'ya hizmet etmelidir. Sihizm'e inanan kişiler hayatının yüzde onunu insanlara yardım ederek ve Tanrı'ya hizmet ederek geçirir.

GURU NANAK KİMDİR?

Guru Nanak Sihizm dininin kurucusudur. 1459'da Talwandi'de dünyaya gelmiştir. 1538'de ise hayata gözlerini yummuştur. Nanak'ın ailesi Khatri Kastından Hindular olarak bilinir. Nanak hayatı sorgulamak için genç yaşlarda ailesinin yanından ayrılmıştır. 1440 ve 1418 yılları arasında farklı inançları olan Kabir isimli saygı duyulan kişi ile bir araya gelmiştir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi
PARTNEREski eşler tatildeEski eşler tatilde
Türkiye'de bir ilk! Kapadokya'da açıldı, turistlerden yoğun ilgiTürkiye'de bir ilk! Kapadokya'da açıldı, turistlerden yoğun ilgi
Anahtar Kelimeler:
Pakistan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Kanlar içinde kaldı: Şişeyi fırlatan biz olsaydık tutuklanmıştık

Tartıştığı kocası tarafından öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Tartıştığı kocası tarafından öldürüldü! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Ece Üner Show Haber ile yollarını ayırıyor! Yeni işi şaşırttı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Bingöl'deki 5.2'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Kanada'da bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 751 çocuk cesedi kalıntısı bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

Bakan Soylu duyurdu! Hız limitleri değişiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.