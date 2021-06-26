Dünyanın en büyük beşinci dini olarak bilinen Sihizm dini, diğer beş büyük dinlere göre en genç din olarak karşımıza çıkmaktadır. Sihizm'e inanan Sihler dünyanın her yerindedir. Örneğin ABD'de 500 bin sih vardır. Peki Sihizm nedir ve nerede ortaya çıktı? İşte Sihizm özellikleri...

SİHİZM NEDİR VE NEREDE ORTAYA ÇIKTI?

Sihizm 500 yıl önce, şuanda Pakistan topraklarında bulunan Pencap şehrinin kuzey kesimlerinde ortaya çıkmıştır. Bin 500'lü yıllarda ortaya çıkan bu dinin kurucusunun Guru Nanak olduğu söylenmektedir. Nanak, Hindu felsefesini reddeder ve Hindu ayinlerine katılmaz. Öte yandan insanlığın eşit olduğu görüşünü savunmuştur. Çok tanrı inancını reddetmiş ve tek tanrının olduğunu savunmuştur.

Sihizm dinine inananlar peygamberlere ve azizlere de inanan kimselerdir. Öte yandan Sihizm'in kurucusu olduğu söylenen on kişi vardır.

İŞTE SİHİZM ÖZELLİKLERİ

Sihizm'de tek tanrı inancı kabul edilir ve tüm insanlar eşit sayılır. Sihizm'e inananların yenmesi gerektiği beş kötülük bulunmaktadır. Bunlar ; ego, öfke, hırs, şehvet ve maddi bağlılıktır. Öte yandan beş erdeme inanırlar bunlar hayırseverlik, olumlu tutum, şefkat, tevazu ve memnuniyettir. Sihizm'e göre herkesin yaşam hakkı vardır ve aile bağları çok önemlidir. Sihler kazandıklarının en az yüzde 10'unu vermelidir. Tanrı'ya hizmet etmelidir. Sihizm'e inanan kişiler hayatının yüzde onunu insanlara yardım ederek ve Tanrı'ya hizmet ederek geçirir.

GURU NANAK KİMDİR?

Guru Nanak Sihizm dininin kurucusudur. 1459'da Talwandi'de dünyaya gelmiştir. 1538'de ise hayata gözlerini yummuştur. Nanak'ın ailesi Khatri Kastından Hindular olarak bilinir. Nanak hayatı sorgulamak için genç yaşlarda ailesinin yanından ayrılmıştır. 1440 ve 1418 yılları arasında farklı inançları olan Kabir isimli saygı duyulan kişi ile bir araya gelmiştir.



