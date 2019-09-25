"Şiir, bir medeniyet meselesidir"

İSTANBUL (AA) - Şair ve yazar Nurullah Genç, şiir yazılan dilin iyi bilinmesi gerektiğine belirterek, "Şiir bir medeniyet, bir dil meselesidir. Hangi medeniyetin insanıysanız o medeniyeti iyi bileceksiniz. Şiirini yazdığınız dili iyi bilmek zorundasınız. Eğer dille ilgili hatalarınız varsa yazdığınız şiirde dilden kaynaklı hatalar yaparsınız. Bu da o şiirin değerini düşürür. O şiiri geleceğe kama noktasında zedeler." dedi.

Sancaktepe Belediyesi ve Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 8. Sancaktepe Kitap Fuarı'nda sevenleriyle buluşan Genç, konferans verdi.

"Gözlerine Yazılmamış Bir Destan" adlı şiirini okuyarak konuşmasına başlayan Genç, "Şiir sadece bir söz sanatı değil. Kelimelerle bir yere kadar oynayabilirsiniz ama kelimelerin arka planı boşsa ve ıstılahi manaya inemiyorsanız, şiirde derinlik dediğimiz hadiseyi yakalayamazsınız. Günübirlik, rastgele imgelerle yazılmış şiirin de geleceği olmaz." ifadelerini kullandı.

Genç, Bursalı Ahmet Paşa'nın "Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşm-i yar/Öyle bir mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim" beyitini hatırlatarak, "Şiir bir medeniyet, bir dil meselesidir. Hangi medeniyetin insanıysanız o medeniyeti iyi bileceksiniz. Şiirini yazdığınız dili iyi bilmek zorundasınız. Eğer dille ilgili hatalarınız varsa yazdığınız şiirde dilden kaynaklı hatalar yaparsınız. Bu da o şiirin değerini düşürür. O şiiri geleceğe kama noktasında zedeler." diye konuştu.