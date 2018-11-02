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Siirt’in Kurtaran ilçesindeki yurtta gaz sızıntısı! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 22:20 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtaran ilçesindeki İmam Hatip Lisesinin yatılı yurdunda gaz sızıntısından dolayı 42 öğrenci zehirlendi. Öğrenciler Kurtalan Devlet Hastanesi Acil Servisine sevk edilirken gazın ne olduğunun araştırıldığı belirtildi.

Siirt’in Kurtaran ilçesindeki yurtta gaz sızıntısı! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Kurtalan ilçe merkezindeki lise ve ortaokul öğrencilerin barındığı İmam Hatip Kız Öğrenci Yurdun'da saat 21.00 sıralarında, yurtta kalan 3 öğrencinin fenalaşması üzerine yurt idarecileri olayı araştırken, doğalgaz sızıntısının yaşandığını fark etti. Olay sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine çok sayıda yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. İhbarın yapılması esnasında fenalaşan öğrenci sayısı artmasıyla tedbir amacıyla diğer öğrenciler yurdun dışına alındı.

Olay yerine gelen ambulanslara zehirlenen 24 öğrenci Siirt ve Kurtalan'daki hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı.

Siirt Doğalgaz Dağıtım Şirketi ekipleri, yurda gelerek gazın sızdığı bölgede incelemeleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Kurtaran Gaz sızıntısı öğrenci

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