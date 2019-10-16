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Siirt merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak Siirt merkez, Baykan, Kurtalan ve Şirvan, Batman merkez ve Kozluk, Muğla’nın Bodrum ilçesi, İzmir ve Giresun illerinde organize silah ve mühimmat kaçakçılığı’ yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Siirt merkezli 5 ilde silah kaçakçılarına operasyon: 28 gözaltı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör ve organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesi, terör örgütünün finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik olarak Siirt merkez, Baykan, Kurtalan ve Şirvan, Batman merkez ve Kozluk, Muğla’nın Bodrum ilçesi, İzmir ve Giresun illerinde organize silah ve mühimmat kaçakçılığı’ yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Baykan Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan organize silah ve mühimmat kaçakçılığı soruşturması kapsamında Siirt, Batman, Giresun, Muğla ve İzmir illerinde toplam 32 noktada 28 şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanması maksadıyla eş zamanlı operasyon faaliyeti icra edilmiş olup, soruşturma kapsamında yapılan ara yakalamalar ile birlikte 3 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 41 adet tabanca, bir adet uzun namlulu silah, 8 adet av tüfeği, 18 adet Kalaşnikof şarjörü, 55 adet tabanca şarjörü, bin 136 adet Kalaşnikof fişeği, 5 bin 282 adet tabanca fişeği, 300 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 248 adet av tüfeği fişeği, 19 adet tabancalara ait susturucu aparatı, 42 adet muhtelif silah parça ve aksesuarı, 21 adet dijital materyal, 3 adet dürbün, 57 adet şüphelilere ait cep telefonu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 24 bin 500 lira para ele geçirilmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulmuş olup, aralarında 2 kamu görevlisisin de bulunduğu 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletinin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir" denildi.

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