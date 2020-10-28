HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 23:29 | Son Güncelleme

Siirt merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne” yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

Siirt merkezli 7 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne” yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan müşterek çalışma neticesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında alınan ifadelerde haklarında isnat bulunan, Bank Asya hesap artırımı olan, örgüte müzahir şirket ve dernek kaydı bulunan ayrıca mevcut delillere ek olarak 19 Aralık 2014 tarihli zaman gazetesi ve 19 Şubat 2015 tarihli usulsüz dinleme protestolarına katılan şahısların tespitleri neticesinde planlı çalışma kapsamında toplam 24 şüpheli şahsa yönelik Siirt’in Baykan, Kurtalan, Şirvan ilçeleri ile Adana, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş, İstanbul ve Şanlıurfa illerinde 27 Ekim 2020 Salı günü saat 06.00’ da eş zamanlı yapılan operasyon sonucunda; 21 şahıs yakalanarak adli işlemlerine başlanılmış olup, 3 firari şahsın yakalama çalışmaları devam edilmektedir” denildi.

Siirt merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildiMSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi Hollywood yıldızlarının uğrak mekanı seks kulübünden olay yaratan karar: 'Kara Ölüm' partisi
En Çok Okunan Haberler
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
İstedik ama olmadı! Başakşehir 0-2 PSG
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
İletişim Başkanı Altun, Fransızlara Emile Zola'nın mektubunu hatırlattı
Altun'dan Fransa'ya Emile Zola'lı gönderme: İtham ediyorum
Başsavcılık'tan Hatay'daki orman yangınıyla ilgili açıklama
Açıklama geldi: Ayrıntılı soruşturma sürüyor
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Konya'da polis memuru dehşet saçtı! Beylik tabancasıyla komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Van'da terör örgütü PKK'ya darbe
Van'da terör örgütü PKK'ya darbe
Grip aşısı listesi nasıl hazırlandı? Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan açıklama
Grip aşısı listesi nasıl hazırlandı? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.