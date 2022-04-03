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Siirt, Sinop ve Şırnak sahur vakti ne zaman? Siirt, Sinop ve Şırnak iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

03.04.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan ayı sebebiyle Siirt, Sinop ve Şırnak'ın iftar ve sahur vakitlerinin ne zaman olduğu merak edilmeye başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı iftar, imsak ve sahur saatleri bilgisini paylaştı. Peki Siirt, Sinop ve Şırnak sahur vakti ne zaman? Siirt, Sinop ve Şırnak iftar vakti ne zaman? İşte 2022 Ramazan ayı iftar ve sahur vakitleri...

Siirt, Sinop ve Şırnak sahur vakti ne zaman? Siirt, Sinop ve Şırnak iftar vakti ne zaman? İşte iftar ve sahur vakitleri!

Ramazan ayı dolayısıyla Siirt, Sinop ve Şırnak'ta ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi paylaşıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayan Ramazan ayı 1 Mayıs'ta sona erecek. Peki Siirt, Sinop ve Şırnak'ta sahur vakti ne zaman? Detaylar haberimizde...

SİİRT, SİNOP VE ŞIRNAK'TA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Siirt, Sinop ve Şırnak'ta ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapıldı. Ramazan ayının son iftarı 1 Mayıs'ta yapılacak.

SİİRT 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

SİNOP 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ŞIRNAK 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:

ramaza

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Anahtar Kelimeler:
Siirt Sinop Şırnak Ramazan
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