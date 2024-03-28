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  4. Siirt'te 9 kişiyi yaraladılar, Batman'da yakalandılar!

Siirt'te 9 kişiyi yaraladılar, Batman'da yakalandılar!

28.03.2024 21:39
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Siirt’in Baykan ilçesinde muhtar adaylığı nedeniyle çıkan ve 1’i polis memuru 9 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karışan 2 kişi, Batman'ın Kozluk ilçesinde yakalandı.

Siirt'te 9 kişiyi yaraladılar, Batman'da yakalandılar!

Siirt'te muhtarlık adayları arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Olay, dün öğleden sonra Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani beldesinde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında Karakaya köyündeki muhtar adayları nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu silahlarla birbirine ateş etti. Olayda biri polis 9 kişi yaralandı.

Olayın ardından firar eden M.Y. isimli şahsın aracı, Kozluk ilçesinde plaka tanıma sistemi (PTS ) kameraları tarafından tespit edildi. Kozluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince M.Y. ve S.S., gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, bir tabanca ele geçirildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Muhtar Siirt Batman aday
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