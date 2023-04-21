HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Siirt'te akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'te akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

21.04.2023 00:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, tartıştığı akrabasının babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Siirt'te akrabalar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kayabağlar beldesinde bir kıraathanede akraba olan S.N. (44) ile E.N. (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

S.N'nin babası K.N. (58) yanındaki ekmek bıçağıyla E.N'yi bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

E.N. ambulansla kaldırıldığı Kurtalan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hafif yaralanan cinayet zanlısı K.N. Kayabağlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Soruşturma sürüyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağaca çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandıAğaca çarpan minibüsteki 10 kişi yaralandı
Erdoğan'dan Sudan'a 'savaşı bitirin' çağrısı!Erdoğan'dan Sudan'a 'savaşı bitirin' çağrısı!
Odaya ayaklarım titreyerek giriyorumOdaya ayaklarım titreyerek giriyorum
Anahtar Kelimeler:
Siirt kavga

En Çok Okunan Haberler

İddialı poz! "Altına etek giymeyi unutmuş"

İddialı poz! "Altına etek giymeyi unutmuş"

Soylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lilere tepki

Soylu'dan konuşması sırasında şarkı çalan HDP'lilere tepki

Derin göğüs ve bacak dekoltesiyle oğluna poz verdi

Derin göğüs ve bacak dekoltesiyle oğluna poz verdi

Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz

Erdoğan iki müjdeyi açıkladı: Konutlarda 1 ay, sıcak su ve mutfak için 1 yıl ücretsiz doğal gaz

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı!

AK Parti Çukurova ilçe binasına silahlı saldırı!

Deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi! "Allah'ım sen koru"

Deprem bölgesinde fırtına ve hortum felaketi! "Allah'ım sen koru"

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Şehir efsanesiydi gerçek oldu! Aldatıldığını öğrenince hastalandı

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Kiraladıkları evin sahibine kızdılar! Öyle bir intikam aldılar ki...

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Hırsızlık önleyici sırt çantasında 380 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.