HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siirt'te korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken bıçak gözüne saplandı

Siirt'te korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken bıçak gözüne saplandı

09.11.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde yaşandı. Anne S.İ. bahçede iş yaparken 6 yaşındaki kızı E.İ. oyun oynadığı bıçağı gözüne sapladı. Çığlık seslerinin ardından anne S.İ. eve koştu ve kızını kanlar içinde buldu. Küçük kızın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Siirt'te korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken bıçak gözüne saplandı

Olay, akşam saatlerinde Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde iş yapan anne S.İ.’nin kızı E.İ., eline aldığı bıçakla oyun oynadı. E.İ., oyun oynadığı sırada bıçağı gözüne sapladı. Çığlık seslerinin gelmesi üzerine koşarak eve giren anne S.İ., gözüne bıçak saplanan çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Anne S.İ., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

QQ

DURUMU AĞIR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük E.İ.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan E.İ., buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızı kaçırılan anne dehşet saçtı! Dükkanı ateşe verdi... Gözaltılar varKızı kaçırılan anne dehşet saçtı! Dükkanı ateşe verdi... Gözaltılar var
‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...‘Ölüler de güler’ paylaşımı şok etkisi yarattı! Müge Anlı canlı yayında böyle sordu...
10 yıl önce buldu 'Nasıl böyle bir şey olur?' diyerek hemen eve götürdü!10 yıl önce buldu 'Nasıl böyle bir şey olur?' diyerek hemen eve götürdü!
Anahtar Kelimeler:
Siirt bıçak

En Çok Okunan Haberler

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

Üçlü ilişkide "Sert davrandın" cinayeti: "Penisinin kesik fotoğraflarını gönderdi"

+18 paylaşımı kızdırdı! Takipçileri çileden çıktı

+18 paylaşımı kızdırdı! Takipçileri çileden çıktı

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Hakan Şükür canlı yayına çıktı, RTÜK harekete geçti! Sunucu kovuldu

Bitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti

Bitlis'ten acı haber: 10 yaşındaki Mustafa hayatını kaybetti

Türkiye’yi üzen görüntü! Fotoğraflar sadece 5 yıl arayla çekildi...

Türkiye’yi üzen görüntü! Fotoğraflar sadece 5 yıl arayla çekildi...

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Cinsel hayatınız tehlikede olabilir! Boğaz ağrısıyla başlıyor

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Lüks marka saatlerde büyük indirim! Bu fırsat bir daha gelmez, acele edin

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Net bir şekilde ortaya çıktı: Ölümlerin yüzde 20’sinden sorumlu!

Flaş fırsat: Saç şekillendiricide 350 TL'nin üzerinde indirim! Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak

Flaş fırsat: Saç şekillendiricide 350 TL'nin üzerinde indirim! Kuaföre gitmenize gerek kalmayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.