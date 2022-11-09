Siirt'te korkunç olay! 6 yaşındaki çocuk oyun oynarken bıçak gözüne saplandı

Olay, akşam saatlerinde Siirt merkeze bağlı Doluharman köyünde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde iş yapan anne S.İ.’nin kızı E.İ., eline aldığı bıçakla oyun oynadı. E.İ., oyun oynadığı sırada bıçağı gözüne sapladı. Çığlık seslerinin gelmesi üzerine koşarak eve giren anne S.İ., gözüne bıçak saplanan çocuğunu kanlar içerisinde buldu. Anne S.İ., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük E.İ.'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan E.İ., buradaki müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)