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  4. Siirt'te maden ocağında göçük! Kahreden haberi Vali Kemal Kızılkaya duyurdu

Siirt'te maden ocağında göçük! Kahreden haberi Vali Kemal Kızılkaya duyurdu

23.11.2023 06:39 | Son Güncelleme:
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Siirt Şirvan'da özel bir bakır madeninde göçük meydana geldi. Nedeni belirlenemeyen göçük nedeniyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya "5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir" açıklamasını yaptı.

Siirt'te maden ocağında göçük! Kahreden haberi Vali Kemal Kızılkaya duyurdu

Şirvan ilçesinin Maden köyünde özel bir bakır madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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VALİ ÇALIŞMALARI OLAY YERİNDE TAKİP ETTİ

Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Siirt Valisi Kemal Kızılkaya maden ocağında yürütülen kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti.

Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maden ocağında 01.25 sıralarında göçük meydana geldiğini söyledi.

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KAHREDEN HABER! 3 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Kızılkaya, "Eti Bakır maden sahasındaki ocakta yaşanan göçüğe 5 işçi arkadaşımız maruz kalmıştır. 5 işçi kardeşimizden 2'si hafif yaralı olarak kurtulmuş ancak diğer 3 kardeşimiz maalesef vefat etmişlerdir." dedi.

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Vali Kızılkaya, hayatını kaybeden işçiler için Allah'tan rahmet, yaralı işçiler için şifa diledi.

Konuyu takip ettiklerini belirten Kızılkaya, "Şu anda arkadaşlarımızın bize vermiş olduğu bilgiye göre maden sahasında gerekli diğer tedbirler alınmış, herhangi bir tehlike arz eden durum söz konusu değildir. Tekrar geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Siirt maden ocağı Göçük
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