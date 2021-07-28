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Siirt’te takdir toplayan davranış! Otobüs şoförü bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

28.07.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siirt’te toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu kurtarmak için şoför ve vatandaşlar seferber oldu. Belediye otobüsünün tecrübeli şoförü Cengiz Çelik, güzergâh dışına çıkıp baygın vaziyetteki yolcuyu klakson çalarak, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ulaştırdı. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Üniversite ile şehir merkezi hattında çalışan Siirt Belediyesi Halk Otobüsü şoförü Cengiz Çelik’in kullandığı 56 DA 905 plakalı halk otobüsünde bulunan kadın bir yolcu, aniden rahatsızlanarak, baygınlık geçirdi.

HASTANEYE ULAŞTIRDI

Durumu fark eden yolcular otobüs şoförünü bilgilendirdi. Otobüs şoförü Çelik, baygınlık geçiren kadını güzergâhını değiştirerek Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı. Baygınlık geçiren kadın ilk yardım ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, hastanede tedavi altına alındı.

Şoförün bu davranışı vatandaşların takdirini kazandı.

(İHA)

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Siirt
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