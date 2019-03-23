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Siirt Valisi Atik, emekli güvenlik korucularıyla bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:27 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Atik, emekli güvenlik korucularıyla bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, ülkenin güvenliğinin sağlanmasında önemli görevler üstlenen emekli güvenlik korucularını unutmadıklarını söyledi.

Vali Atik, İl Jandarma Komutanlığında, emekli güvenlik korucularıyla düzenlenen yemek programında bir araya geldi.

Ülkenin huzur ve güvenliği için güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden görev başında olduğunu vurgulayan Atik, "Polisimiz, askerimiz, güvenlik korucularımız ve diğer güvenlik unsurlarımız, bizler bu cennet vatanda huzurlu bir şekilde yaşayalım diye görevlerini en iyi şekilde sürdürüyorlar. Bizler terörle mücadelede önemli görevleri yerine getiren emekli olan polisimizi, askerimizi ve güvenlik korucularımızı da unutmadık, unutmayacağız." dedi.

Görevi başında bugüne kadar çok sayıda şehit verildiğini dile getiren Atik, şehitleri rahmet, gazileri de minnetle andıklarını belirtti.

Güvenlik güçlerinin özlük haklarında bugüne kadar çok önemli iyileştirmeler yapıldığını aktaran Atik, şunları kaydetti:

"Tabi yeterli mi? Değil. Ülkemiz için canını seve seve feda eden güvenlik güçlerimiz için ne yapsak azdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan riyasetindeki hükümetimiz, bu konuda gerekli çalışmaları yapmaya devam ediyor. Emekli güvenlik korucularımızla da fırsat buldukça bir araya gelmeye, sorun ve taleplerini dinlemeye devam edeceğiz."

Emekli güvenlik korucuları da görev verilmesi durumunda terörle mücadeleyle ilgili her türlü göreve hazır olduklarını vurguladı.

Vali Atik, daha sonra güvenlik korucularının sorun ve taleplerini dinledi.

Yemekte, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu ve emekli güvenlik korucuları hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ali fuat atik Jandarma Siirt

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