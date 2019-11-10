HABER

Siirtli öğrencilerden 10 Kasım’a özel sergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 13:32 | Son Güncelleme

Siirt Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sebebiyle hazırladıkları özel illüstrasyon çalışmalarını sergiledi.Öğrencilerin kendi elleriyle hazırladıkları birbirinden güzel eserler okulun giriş bölümünde sergilendi.

Siirt Selami Değer Anadolu Lisesi öğrencileri, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü sebebiyle hazırladıkları özel illüstrasyon çalışmalarını sergiledi.
Öğrencilerin kendi elleriyle hazırladıkları birbirinden güzel eserler okulun giriş bölümünde sergilendi. Öğrencilerin Atatürk’e olan sevgilerini kağıda dökerek hazırladıkları illüstrasyon çalışmalarının gurur verici olduğunu belirten okulun resim öğretmeni Gülşan Saytekin, öğrencilerin hazırladıkları resim çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. Saytekin, "Dersimizin amacı öğrencilerimize farklı bakış açılarını genişletebilmek, özellikle sanata karşı bir ön yargı olsa da bunu öğrencilere farkındalık oluşturarak Atatürk konulu bir sergi açtık. Burada genelde guaş boya çalışması Atatürk’ün sözleri ile ilgili silüet resimleri yaptık. Öğrencilerimiz bunu yaparken büyük bir zevk aldılar. Sergi sonunda bakıldığında yeteneklerinin farkına vardılar. Bazı öğrencilerimizden ben bu kadar yetenekli miydim sorularını aldık. Bunu da sergi ile göstererek amacımıza ulaşmış olduk. Atatürk’e sevgimizi saygımızı bu şekilde ifade edebildik öğrencilerimiz de sergi sonunda mutlu oldular, bizler için de çok güzel bir anı oldu” dedi.
11. sınıf öğrencilerinden Berçem Kapazan ise, "Bu çalışmayı yaparken Atartürk’ün özdeyişlerini, İstiklal Marşı’nı ve gençliğe hitabeyi siluetle bütünleştirmeye çalıştık. Böyle yaparak geçmişle ilgili bilgi sahibi olduk. Kendimizi çok iyi hissettik" diye konuştu.
Bu tür etkinliklerin kendilerini mutlu ettiğini belirten Ömer Can Saraçoğlu adlı öğrenci ise, "Bu resmi yaparken Atatürk’ün sözlerini özdeyişlerini silüete getirdik. Bunları biz pilot kalemlerle yaptık. Pilot kalemle yaptık ki silinmesin derler ya söz uçar yazı kalır diye ondan dolayı biz bunları tükenmez kalemle yaptık. Çalışmamız, Atatürk’ün sözleri ve özdeyişlerinden oluşuyor" şeklinde konuştu.

PARTNERİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladıİbrahim Çelikkol çocuğunun ismini açıkladı
Samsun’da 14 bin 420 kişi üzerinde arama yapıldıSamsun’da 14 bin 420 kişi üzerinde arama yapıldı
Erzincan’da jandarmadan terör örgütüne büyük darbeErzincan’da jandarmadan terör örgütüne büyük darbe
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hazer Amani'ye olay gönderme

Hazer Amani'ye olay gönderme

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Devlet erkanı Anıtkabir'de! Erdoğan'ın mesajı

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Tüm Türkiye'de saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Halil İnalcık gözyaşlarıyla anlatmıştı: Bütün bir millet ağlıyor

Halil İnalcık gözyaşlarıyla anlatmıştı: Bütün bir millet ağlıyor

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Acun'un Turabi itirafı olay oldu! 'Survivor...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım anma programında açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'ün sevdiği şarkılar! Atatürk hangi şarkıları severdi?

İşte Atatürk'ün sevdiği şarkılar

11 milyon fidan hedefi, 13 milyonu aştı

Rekor hedefli kampanyada sayı 13 milyonu aştı

Son dakika: Ankara'da 3.4 büyüklüğünde deprem! (AFAD-Kandilli son depremler)

Ankara'da deprem!

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duyan anne gözyaşlarını tutamadı

Otizmli kızının ilk kez konuştuğunu duydu!

Van Gölü Havzası için 'zebra midye' tehlikesi

800 bin yıl görülmedi! Büyük tehlike habercisi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.