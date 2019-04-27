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Siirt'te aşırı yağış düden oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:01 | Son Güncelleme

Kurtalan ilçesi Sümer Mahallesi'nde aşırı yağış nedeniyle düden oluştu

SİİRT (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle düden oluştu.

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Sunkar, Sümer Mahallesi'nde yaklaşık 2 hafta önce 15 metre genişliğinde 5 metre derinliğinde oluşan düdende inceleme yaptı.

Sunkar yaptığı açıklamada, bahar ayında bölgeye düşen yağış miktarında önceki yıllara oranla büyük artış olduğunu söyledi.

Kurtalan çevresinde yüzeyin hemen altında hızlı çözünebilen kayaçlar bulunduğunu işaret eden Sunkar, bu kayaçların yer altı sularının bu kayaçları çözmesi nedeniyle yer altında büyük boşlukların meydana geldiğini kaydetti.

Bu boşlukların üzerindeki tabakanın aşırı yağışlardan sonra ağırlaşarak çöktüğünü ifade eden Sunkar, "Burada obruk olarak nitelendirdiğimiz fakat akarsuyun bu çöken şeklin tabanında yer altına geçmesiyle birlikte düden dediğimiz bir yapı ortaya çıkmaktadır. Mahalle sakinlerinin korkmasını gerektirecek bir durum yok." dedi.

Mahalle sakinlerinden Şakir Altunışık, yeni çökmeler oluşabileceği ihtimali nedeniyle endişe yaşadıklarını aktararak, "Mahalleli olarak çok tedirginiz. Normalde suyun aktığı alanda büyük bir göletin oluşması gerekirken suyun tamamı çukurun oluştuğu oluktan yerin altına akıyor." ifadesini kullandı.

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