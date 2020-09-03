HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siirt’te bahçesine uyuşturucu eken zanlı yakalandı

Siirt’te bahçesine uyuşturucu eken zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram esrar ve 53 kök Hint keneviri ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beğendik beldesinde ikamet eden A.P.’nin bahçesine Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce, Pervari ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 kilo 200 gram esrar ve 53 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beğendik beldesinde ikamet eden A.P.’nin bahçesine Hint keneviri ektiği bilgisi üzerine operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik dedektör köpeğinin yer aldığı operasyonda, 10 kilo 200 gram kubar esrar ve 53 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan A.P., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Bartın Çayı'ndaki balık ölümlerinin nedeni belli olduBartın Çayı'ndaki balık ölümlerinin nedeni belli oldu
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
En Çok Okunan Haberler
Herkesin içinde bir anda fermuarını açtı
Herkesin içinde bir anda fermuarını açtı
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Binali Yıldırım koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe'de transfer iptal
Fenerbahçe'de transfer iptal
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş Muharrem İnce açıklaması
İlginizi Çekebilir
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
Bartın Çayı'ndaki balık ölümlerine sudaki oksijen azalması neden olmuş
Bartın Çayı'ndaki balık ölümlerinin nedeni belli oldu
Konyaaltı Sahili'nde denizin rengi yeşile döndü! Tatilciler korktu
Türkiye'nin dünyaca ünlü sahilinde korkutan görüntü
Muharrem İnce ziyaret edeceğini duyurmuştu! Sivas'taki o köy karantinaya alındı
İnce ziyaret edeceğini duyurmuştu! O köy karantinaya alındı
İletişim Başkanı Altun'dan 'Macron' açıklaması
'Macron' açıklaması: Derin endişe duyduk
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Validen korkutan açıklama! 'İlimizde vakalar patlama yaptı'
Meteoroloji uyardı: Yarın ülkenin büyük bölümünde yeni rekorlar kırılacak
Meteoroloji uyardı! Yarına dikkat: Yeni rekorlar kırılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.