Siirt'te boğulmalara karşı tedbir alınıyor

SİİRT (AA) -Siirt'te, olası boğulmaların önüne geçilmesi amacıyla Valilik koordinesinde, DSİ, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Müftülüğü iş birliğinde bazı önlemler alındı.

Kentte yaz aylarında sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek amacıyla özellikle merkeze bağlı Yerlibahçe köyü ve Billoris Köprüsü civarında Botan Çayı'na girmeyi tercih ediyor.

Botan Çayı'nda 2014'te 6 kişinin boğulması nedeniyle olası boğulmaların önüne geçilmesi amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Alınan önlemler kapsamında, Alkumru ile Kirazlı barajlarındaki fazla suyun tahliye edilmesi amacıyla kapakların açılması ve suyun ani yükselmesine karşı bölgede bulunan vatandaşlar Türkçe, Kürtçe ve Arapça anonslarla uyarıldı.

Bugün cuma namazında okunan hutbelerde de vatandaşlar, konuya ilişkin bilgilendirildi. Vatandaşların piknik yaptığı ve suya girdiği mevkilere uyarıcı levhalar konuldu, AFAD'ın motorize ekipleri bölgede sürekli denetimler yaptı.

Alınan önlemler sonucu, 2015'ten bu yana barajdan kaynaklı boğulma vakasının yaşanmadığı bildirildi.