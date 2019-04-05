Siirt'te elektrik direği devrildi: 1 işçi öldü

SİİRT (AA) - Siirt'te bir işçi, çıktığı elektrik direğinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) bünyesinde çalışan Murat Karakuş (35), merkeze bağlı Aktaş köyünde elektrik arızası nedeniyle çıktığı direğin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Karakuş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Karakuş'un cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Olayı duyup hastaneye gelen Karakuş'un mesai arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.

