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Siirt’te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti

18.12.2020 10:27 | Son Güncelleme:
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Siirt’te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti

Siirt’te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, olay, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi.

Siirt’te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, olay, Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Okçular köyünde meydana geldi. 22 yaşındaki güvenlik korucusu Metin Adıgüzel, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Olayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Adıgüzel helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Adıgüzel burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt’te kayalıklardan düşen güvenlik korucusu hayatını kaybetti

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