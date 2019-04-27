Siirt'te minibüs ile ticari taksi çarpıştı: 8 yaralı

SİİRT (AA) - Siirt'in Baykan ilçesinde minibüs ile ticari taksinin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Baykan ilçesinden Bitlis'e giden İbrahim Kayra yönetimindeki 56 AAC 446 plakalı ticari taksi ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 65 V 4038 plakalı minibüs Baykan-Bitlis kara yolunda çarpıştı.

Kazada, sürücü Kayra ile Ömer Geylani, Akif Göktaş, Yunus Eren, Seytunus Erol, Serkan Göktaş, Erdal Göktaş ile ismi öğrenilemeyen minibüs şoförü yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt ve Baykan'daki hastanelere sevk edildi.

Araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

