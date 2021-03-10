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Siirt’te silah kaçakçılarına operasyon: 3 kişi yakalandı

10.03.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Siirt’te silah kaçakçılarına operasyon: 3 kişi yakalandı

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat şube müdürlüğünce, silah kaçakçılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbarat şube müdürlüğünce, silah kaçakçılarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Jandarma ekiplerinin çalışmaları neticesinde; Şirvan ilçesi Yamaçlı köyü Halenza mezrasında ikamet eden M.E., E.E. ve Z.E. isimli şahısların silah kaçakçılığı yaptığı yönünde duyumlar alınması üzerine Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararına istinaden şüpheli şahısların ikametgah ve araçlarında yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde; bir adet ruhsatsız Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, bir adet 98 marka uzun namlulu piyade tüfeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 187 adet piyade tüfeğine ait mermi, 441 adet Kaleşnikof tüfeği mermisi, 85 adet çeşitli çaplarda tabanca mermisi, 6 adet Kaleşnikof tüfeğine ait dipçik, 15 adet tabanca şarjörü, 6 adet Kaleşnikof tüfeği şarjörü, 28 adet av tüfeği fişeği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemelere el konulmuştur. Gözaltına alınan şahıslar adli işlemleri tamamlanmak üzere Şirvan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir” denildi.

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