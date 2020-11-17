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Siirt’te terör operasyonu: 2 gözaltı

17.11.2020 12:25 | Son Güncelleme:
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Siirt’te terör operasyonu: 2 gözaltı

Siirt’te PKK’lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Siirt’te PKK’lı teröristlere yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda, PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık ve eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen işbirlikçilere yönelik olarak, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile icra edilen operasyon neticesinde 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olay ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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