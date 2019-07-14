HABER

Siirt’te terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Siirt kent merkezinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Siirt’te terör operasyonunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt kent merkezinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ve işbirlikçilerinin güvenlik güçlerimize yönelik silahlı-bombalı eylemlerde örgütün şehir yapılanmasında kullanmaya yönelik silah ve mühimmat sakladıkları yönünde bilgiler elde edilmiş, ilimiz Afetevleri Mahallesi’nde yapılan arama neticesinde 1 adet roketatar, 5 adet roketatar başlığı (4 adet antitank, 1 adet antipersonel), 10 adet roketatar sevk fişeği, 539 adet AK-47 fişeği, 1 adet AK-47 şarjörü, 1 adet akım ölçer, 2 adet radyo, 7 adet el telsizi (5 adet Cobra marka, 2 adet Yaesu marka), 3 adet el bombası, 12 adet pil, 1 adet 4’lü pil bloğu, 2 adet askeri palaska ele geçirilmiştir. Olayla ilgili çalışmalar devam etmekte olup, halkın güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" denildi.

PARTNERHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyorHem kaliteli fotoğraf çekiyor, hem fiyatı mest ediyor
İnşaatı süren caminin alanının, park alanı yapılması kararına tepkiİnşaatı süren caminin alanının, park alanı yapılması kararına tepki
Motosiklet hırsızını mahalleli yakaladıMotosiklet hırsızını mahalleli yakaladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.