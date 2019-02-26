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Siirt’te teröristlere ait 3 depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda ağaç kavuğunda gizlenmiş 3 adet toprağa gömülü depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalı Jandarma sorumluluk alanında ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın-17’ operasyonu icra edildiği belirtildi.

Siirt’te teröristlere ait 3 depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda ağaç kavuğunda gizlenmiş 3 adet toprağa gömülü depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca, Siirt’in Eruh ilçesi Akmeşe kırsalı Jandarma sorumluluk alanında ’Şehit Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Aydın-17’ operasyonu icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Mayın arama köpeklerinin de katıldığı operasyon kapsamında biri ağaç kavuğunda gizlenmiş vaziyette olmak üzere, toplamda 3 adet toprağa gömülü depo tespit edildi. Depolarda; 4 adet anti personel roketatar mühimmatı, 3 adet roketatar sevk fişeği, 5 adet Kaleşnikof marka silah, 35 adet Kaleşnikof silahına ait dipçik, 7 adet Kaleşnikof silahına ait 7,62 milimetre fişek, bir adet işaret fişeği ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirildiği, tespit edilen depolara kullanılmaz hale getirilmiş, ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alınarak, diğer malzemeler yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile olay mahallinde imha edilmiştir” denildi.

Siirt’te teröristlere ait 3 depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Siirt’te teröristlere ait 3 depoda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

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