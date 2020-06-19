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  4. Sık görülmüyor! Dev örümcek korku ve paniğe yol açtı

Sık görülmüyor! Dev örümcek korku ve paniğe yol açtı

İLGİNÇ HABERLER  | 19.06.2020 15:50 | Son Güncelleme

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası'nda bulunan bir eve giren dev örümcek, panik ve korkuya neden oldu.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte mevsimsel yaylacıların Amanos Dağları'nın farklı bölgelerine göçe başladıklarını belirterek, "Tabiatın asıl sahipleri olan yabani hayvanlar bazen korkutucu olabiliyor. Elimizde gördüğünüz bu örümcek de onlardan biri. Sık rastlanmayan bu örümcekler, korkan vatandaşlar tarafından öldürülüyor. Halk arasında 'Böğ' ve 'Tarantula' diye adlandırılan büyük örümceklerden olan bu canlımız, bilinenin aksine biz insanları rahatsız eden küçük eklem bacaklılarla beslenen faydalı bir böcektir" dedi.

KORUNMAK İÇİN 'ZEHİR' YERİNE 'KÜKÜRT' DÖKÜN

Ali Laçinbala, tabiatın asıl sahiplerine saygı duyup öldürmeyerek doğaya bırakan vatandaşlara teşekkür ederek, "Bu tip böcek ve diğer zararlıları yayla evlerimizde görmemek için evlerinizin etrafına zehir saçmak yerine çok daha ucuz olan kükürtten serpebilirsiniz" diye bilgi verdi.

Kaynak: DHA

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