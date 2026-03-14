Sık idrara çıkmak her zaman hastalık göstergesi değil

Uzmanlar, gün içinde fazla miktarda çay ve kahve tüketmenin idrar söktürücü etkisi nedeniyle sık idrara çıkmaya neden olabileceğini belirterek, bu içeceklerin ölçülü tüketilmesi gerektiğini ifade ediyor. Özellikle yoğun tempoda çalışan ve gün içinde çok sayıda kahve veya çay tüketen kişilerde bu durum daha sık görülebiliyor. Medicana International Samsun Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Çinar, böbrek sağlığını korumak için günlük sıvı tüketimi ve içecek alışkanlıklarının önemine dikkat çekti.

'İDRAR RENGİ ÖNEMLİ BİR GÖSTERGE'

Böbrek sağlığı açısından idrar renginin önemli bir gösterge olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Önder Çinar, açık ve berrak renkte idrarın genellikle yeterli su tüketildiğini gösterdiğini belirterek, "Yoğun sarı renkte idrar ise çoğu zaman vücudun yeterince su almadığının işareti olarak değerlendiriliyor. Sağlıklı böbrek fonksiyonları için gün boyunca yeterli miktarda su içmek büyük önem taşıyor. Böbrekler, vücuttaki toksinleri temizleyen hayati organlardır. Böbrek sağlığını korumak için günlük su tüketimini artırmak, çay ve kahve tüketimini sınırlamak, dengeli ve sağlıklı beslenmek, düzenli sağlık kontrollerini ihmal etmemek önemlidir. Yaşam tarzında yapılacak basit değişiklikler böbrek sağlığını korumada önemli rol oynuyor. Özellikle sıvı tüketimine dikkat etmek ve idrar rengini takip etmek, vücudun su ihtiyacını anlamak için pratik bir yöntemdir" dedi.