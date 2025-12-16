Sık sık elektrik mi kesiliyor? Buzdolabına bozuk para koyun

Tatile çıkarken veya uzun süre evde olmamayı planlarken aklınız sürekli derin dondurucunuzdaki yiyeceklerde mi kalıyor? Ya elektrik kesilirse? Donmuş gıdaların eriyip tekrar donması büyük bir sağlık tehlikesi yaratabilir! Neyse ki, buzdolabına koyacağınız küçücük bir bozuk para sayesinde, gıdalarınızın risk altında olup olmadığını anında öğrenebileceğiniz "hayat kurtaran" bir yöntem var. Bu basit ve etkili hile, hem sağlığınızı koruyor hem de yiyeceklerinizi çöpe atmanızı engelliyor. İşte eve döndüğünüzde ilk bakmanız gereken o inanılmaz ipucu...

Uzun süreli seyahatlerinizde veya evden mecburi tahliyelerinizde, evde olmadığınız süre boyunca bir elektrik kesintisi yaşanıp yaşanmadığını anlamanın en basit yolu buzdolabı/derin dondurucu kapısını açmaktır, ancak eriyip tekrar donan yiyecekleri anlamak çok daha zor olabilir.

İşte tam bu noktada, bozuk para yöntemi devreye giriyor:

Küçük bir kap veya karton bardak alın. Kabın içini suyla doldurun.

Bu su dolu kabı, su tamamen donana kadar derin dondurucunuzda tutun.

Buz tamamen donduktan sonra, buzun tam yüzeyine herhangi bir madeni parayı koyun. Ardından kabı tekrar derin dondurucunuza yerleştirin.

Tatiliniz bittiğinde veya evinize döndüğünüzde yapacağınız ilk iş, dondurucunuzdaki bu kabı kontrol etmek olmalı. Para size net bir cevap verecektir:

Para Halen Yüzeyde İse: Bu demektir ki, elektrik kesintisi ya hiç yaşanmadı ya da çok kısa sürdü. Yiyecekleriniz tamamen donmuş kaldı ve güvende.

Para Kabın Ortasına İndiyse: Elektrik belli bir süre kesildi, buz eridi ve para suya batmaya başladı. Elektrik geri geldiğinde ise su tekrar dondu ve parayı buzun ortasına hapsetti. Bu durumda yiyeceklerinizi kontrol edin; bazıları risk altında olabilir.

Para Kabın DİBİNE Düştüyse: DİKKAT! Bu, elektriğin uzun süre kesildiği ve dondurucudaki tüm buzun tamamen eridiği anlamına gelir. Para kabın dibine inmiştir. Bu durumda tüm yiyecekleriniz büyük ihtimalle çözülmüş, bozulmuş ve yeniden donmuş demektir. Sağlığınızı riske atmamak için dondurucudaki TÜM yiyecekleri derhal çöpe atmanız tavsiye edilir.