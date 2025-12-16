KADIN

Diyete bağımlı çıktı! 1.5 yılda tam 50 kilo verdi

Yıllarca katı diyetler yapan psikolog, diyeti bırakarak ve yemekle ilişkisini düzelterek 18 ayda yaklaşık 50 kilo verdiğini anlattı. Psikoloğun hastasıyla olan iletişiminde fark ettiği kendisiyle alakalı detay hayatını değiştirdi.

Çiğdem Sevinç

Bağımlılık alanında çalışan bir psikolog, yıllar sonra kendi yaşadığı sorunu fark ettiğini anlattı. İlk hastasının uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili anlattıklarının, kendisinin diyetle olan ilişkisini birebir yansıttığını söyleyen uzman, uzun yıllar diyet bağımlılığı yaşadığını açıkladı.

Genç yaşlardan itibaren katı diyetler uyguladığını anlatan uzman, her kısıtlamanın ardından kontrolsüz yeme atakları yaşadığını belirtti.

MİDE BANDI ÇIKARILINCA YİNE KİLO ALDI

21 yaşında mide bandı ameliyatı geçirdiğini ve kısa sürede çok kilo verdiğini ancak bunun kalıcı olmadığını ifade eden psikolog, bandın çıkarılmasının ardından yeniden kilo aldığını söyledi. Daha sonra terapi sürecine giren uzman, kendisine yasaklar koymayı bıraktığını, düzenli ve yeterli beslenmeye odaklandığını anlattı.

Diyete bağımlı çıktı! 1.5 yılda tam 50 kilo verdi 2

YILLARDIR KORUYOR

Yemekle ilişkisini düzeltmeye başladıkça yeme krizlerinin azaldığını belirten psikolog, bu süreçte 18 ayda yaklaşık 50 kilo verdiğini ve kilosunu yıllardır koruduğunu ifade etti. Uzman, kalıcı kilo kaybının katı diyetler yerine sürdürülebilir alışkanlıklarla mümkün olduğunu vurguladı.

