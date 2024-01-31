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    4. "Sık sık yaptırmayın" uyarısı! Kalıcı oje yaptıranlar bu zararlarından habersiz olabilir

    "Sık sık yaptırmayın" uyarısı! Kalıcı oje yaptıranlar bu zararlarından habersiz olabilir

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    31.01.2024 11:32 | Son Güncelleme:
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    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Point Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Ceylan Emir, kalıcı oje düşkünlerine uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Ceylan Emir, “Sık sık yaptırılan kalıcı oje işlemleri tırnak yüzeylerine zarar verebilir. Kişiler alerjik reaksiyonlar ile karşılaşabilir. Kalıcı oje sonrası en az 15 gün ara verilmesini ve tırnakların bu süre içerisinde havalandırılmasını tavsiye ederim.” dedi.

    Bakımlı eller, rengarenk desenli ojeler son zamanların vazgeçilmesi olsa da, uzmanlar kalıcı oje konusunda uyarılarda bulunuyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Ceylan Emir, kalıcı oje konusunda dikkat çekici uyarılarda bulundu. Sık yapılan kalıcı ojenin tırnak yüzeyi üzerinde hasara yol açabileceğini ifade eden Emir, işlemi yapan güzellik salonlarının hijyen koşullarının da çok önemli olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Ceylan Emir, “Kalıcı oje son zamanlarda çok popüler oldu. Renk renk, desen desen kalıcı ojeler ellerde çok güzel dursa da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Özellikle, kalıcı oje işleminin yapıldığı güzellik salonunun sterilizasyonu yani hijyeni çok önemli. Mutlaka temiz olan ve kalıcı oje işleminin yapıldığı aletlerin düzenli olarak temizlendiği salonlar tercih edilmeli.” dedi.

    "15 GÜN KADAR ARA VERİLMELİ"

    UV (Ultraviyole) ışını ile ojeyi tırnak yüzeyine sabitlenmesini sağlayan işlem öncesi, mutlaka ellere güneş kremi sürülmesi gerektiğini dile getiren Uzm. Dr. Ceylan Emir, “Ojenin parmakta kalıcı olmasını sağlayan makinede UV ışını mevcut. Yoğun bir güneş etkisi altında olduğunuzu düşünün. Bu, cildin yaşlanmasına neden olabilir. Bu nedenle kalıcı oje yaptıracak kişilerin işlemden 20-30 dakika önce güneş kremi sürmesine özen göstermeli. Kalıcı oje yaptıran veya yaptıracak olan kişilere, sürekli olarak yaptırmamalarını tavsiye ederim. Bir kere yapıldığı zaman 15 gün kadar ara vermelerini öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

    Uzmanından ‘kalıcı oje’ uyarısı:

    "AKRİLAT ALERJİSİ'NE DİKKAT EDİLMELİ"

    Tırnak havalandırılmadan yapılan kalıcı oje işleminin ‘Akrilat Alerjisi’ne sebep olabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Ceylan Emir, “Akrilat Alerjisi’ tırnak ürünlerine bağlı olduğunda özellikle ellerde, parmakların uçlarında, tırnak etrafında el bileklerinde kızarıklık, kaşıntı, şişlik, soyulma, kabuklanma, kepeklenme gibi belirtilerle ortaya çıkabiliyor.” şeklinde konuştu.

    Uzmanından ‘kalıcı oje’ uyarısı:

    "ALETLER KİŞİYE ÖZEL OLMALI"

    Kalıcı oje kadar manikür işleminin de önemli olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Ceylan Emir, “Oje işlemi kadar manikür işlemi de çok önemlidir. Tırnak diplerinde bulunan ‘kütikül’, tırnak diplerini enfeksiyonlara karşı korur. Tamamen alınması sakıncalıdır. Enfeksiyon oluşmasına neden olabilir. Bu yüzden manikür işleminin de dikkatli yapılması, kütikülleri kanatacak sert ve yanlış işlemler yapılmaması gerekir. İşlem esnasında mümkünse kütikül korunmalıdır. Tırnak makası, törpü gibi aletlerin kişiye özgü olması gerekir.” diye konuştu. Kalıcı oje yaptırmayıp oje süren kişilerin de asetonsuz oje çıkarıcı kullanmasını söyledi. (İHA)

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