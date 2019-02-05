Sık vajinal akıntı olmaması için neler yapılmalı?

Ağızda tükürük, gözde yaş vs. Vajinada da aynı bu mantıkla, vajinal salgı bezleri vardır ve doğal bir akıntı yapar. Menopozda bu akıntı hormonal sebeplerle azaldığında kadınlar özellikle ilişki sırasındaki kuruluk ve acıdan dolayı bu salgının ne kadar faydalı bir salgı olduğunu anlarlar.

Bu bahsedilen sıvı; şeffaf, kokusuz pişmemiş yumurta akı gibi bir salgıdır ve fizyolojiktir olması gerekir. Tedavi edilecek patolojik bir durum değildir!

Anormal olan akıntı; bu sıvının sarı, yeşil, kokulu, köpüklü, kaşıntılı, süt kesiği gibi ya da grimsi, ilişkide kötü koku yayan bir tarzda olmasıdır. Bu tipte bir akıntı patolojiktir ve tabii ki doktora gidip tedavi olunmalıdır.

NEDEN FİZYOLOJİK BİR AKINTI PATOLOJİK HAL ALIR? NEREDE YANLIŞ YAPIYORUZ?

Patolojik akıntının sık tekrarlamaması için tüm çevrelerce ortak kabul gören bazı öneriler var:

- Vücut bir bütündür. Yapılan her yanlış tüm vücudunuzu ve dolayısıyla genital organlarımızı da etkiler. Bu şu demektir ki, sağlıklı bir yaşam şekli akıntı olmaması için de çok önemli! Sağlıklı yaşamdan bahsederken bundan; sağlıklı beslenme, bol sıvı alımı, sağlıklı uyku, doğru temizlik alışkanlıkları ve spordan/egzersizden bahsedilir.