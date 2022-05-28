HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sıklıkla yapıyorsunuz! Demans riskinizi arttırabilir

Sıklıkla yapıyorsunuz! Demans riskinizi arttırabilir

28.05.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demans, unutkanlığa sebep olan hastalıklara denilmektedir. Demans yaşamı oldukça olumsuz etkileyen hastalıklardandır. Demansa neden olan etken tam olarak bilinemese de birçok faktör demans riskini arttırmaktadır. Uzmanlar yaptıkları araştırmalarda günlük hayatta sıklıkla yapılan alışkanlıkların demans riskini arttırabileceğini belirtti.

Sıklıkla yapıyorsunuz! Demans riskinizi arttırabilir

Demans beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklanır. Demans unutkanlığa neden olan hastalıklara verilen genel addır. Birçok türü olan demans genellikle sinsi ilerlemektedir. Beyinde oluşan demans hastanın unutkanlığına ve hareketlerinin bozulmasına yol açmaktadır. Demansa neden olan etkenler arasında sağlıksız yaşamak bulunur. Egzersiz yapmamak, aşırı alkol kullanımı, sağlıksız beslenmek, sigara içmek demans olma riskini arttıran faktörlerdendir. Yapılan son araştırmalar saatlerce televizyon izleyerek geçirilen hareketsiz yaşamında beyinsel hastalıkları etkilediğini belirledi.

GENÇKEN İZLENEN TELEVİZYON DA ETKİLİ

t7

Bununla birlikte, önde gelen sağlık uzmanları, gençken izlediğiniz Televizyon miktarının daha sonraki yaşamda bunama riskinizi etkileyebileceği konusunda da uyardılar. Kuzey Kaliforniya Araştırma ve Eğitim Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, günde dört saat veya daha fazla televizyon izleyen insanlar, orta yaşta bilişsel performansı ölçen testlerde, genç olduklarına göre daha düşük puan aldı.

TELEVİZYON İZLEMEK UZUN SÜRELİ HAREKETSİZLİĞE YOL AÇIYOR

t5

Psikiyatri, nöroloji ve epidemiyoloji profesörü Kristine Yaffe, sonuçların evde ve işyerinde yerleşik yaşamın bir parçası olarak televizyon veya tablet ekranlarına her zamankinden daha fazla bağlı olan çocuklar ve genç yetişkinler için önemli etkileri olduğunu söyledi. Dr Kelley Pettee Gabriel, "Çalışmalar beyin sağlığını desteklemek için egzersizin faydalarını gösterse de, televizyon izleme gibi uzun süreli hareketsiz davranışların beyin yapısı ve işlevi üzerindeki potansiyel sonuçları hakkında daha az şey biliniyor" dedi.

BOŞ ZAMANLARDA BEYNİ MEŞGUL EDEN AKTİVİTELER BULUNMALI

t11

Araştırmalar, haftada 24,5 saat televizyonun bunama geliştirme riskinizi artırabileceğini buldu. Uzmanlar, boş zamanınızı televizyon izleyerek geçirmek yerine, insanların beynini meşgul etmeye yardımcı olacak aktiviteler yapılması gerektiğini öneriyor.

DEMANS RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN

t8

  • Zihninizi aktif tutun
  • Sağlıklı ve dengeli beslenin
  • Sağlıklı bir kilonuzu koruyun
  • Düzenli egzersiz yapın
  • Sigarayı bırakın
  • Kan basıncınızı sağlıklı bir seviyede tutun
  • Kaliteli uyku alın

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karaciğer yağlanmasını önleyen mucizevi kür! Kalp damar hastalıklarını...Karaciğer yağlanmasını önleyen mucizevi kür! Kalp damar hastalıklarını...
Herkesin gözü önünde dehşete düşüren olay! Henüz 16 yaşındaydı...Herkesin gözü önünde dehşete düşüren olay! Henüz 16 yaşındaydı...
‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar… ‘Öldürüyor’ diye bağırarak marketten kaçmışlar…
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! 28 gün karantina...

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Söylentiler bir ili harekete geçirdi! 21 yıl sır ortaya çıktı

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geldi...

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Gurbetçiler akın akın gelmeye başladı

Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!

Türkiye’nin olası Suriye operasyonuna Rusya’dan destek!

İlginizi Çekebilir

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Korku dolu anlar! Canlı yayında birden silah çekti

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Dana vereminde ürküten tablo! İnsanlarda hayati tehlikesi var

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Dünyaca ünlü müzede skandal! Eser kaçakçılığına...

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.