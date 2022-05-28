Sıklıkla yapıyorsunuz! Demans riskinizi arttırabilir

Demans beyin hücrelerinin zarar görmesinden kaynaklanır. Demans unutkanlığa neden olan hastalıklara verilen genel addır. Birçok türü olan demans genellikle sinsi ilerlemektedir. Beyinde oluşan demans hastanın unutkanlığına ve hareketlerinin bozulmasına yol açmaktadır. Demansa neden olan etkenler arasında sağlıksız yaşamak bulunur. Egzersiz yapmamak, aşırı alkol kullanımı, sağlıksız beslenmek, sigara içmek demans olma riskini arttıran faktörlerdendir. Yapılan son araştırmalar saatlerce televizyon izleyerek geçirilen hareketsiz yaşamında beyinsel hastalıkları etkilediğini belirledi.

GENÇKEN İZLENEN TELEVİZYON DA ETKİLİ

Bununla birlikte, önde gelen sağlık uzmanları, gençken izlediğiniz Televizyon miktarının daha sonraki yaşamda bunama riskinizi etkileyebileceği konusunda da uyardılar. Kuzey Kaliforniya Araştırma ve Eğitim Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre, günde dört saat veya daha fazla televizyon izleyen insanlar, orta yaşta bilişsel performansı ölçen testlerde, genç olduklarına göre daha düşük puan aldı.

TELEVİZYON İZLEMEK UZUN SÜRELİ HAREKETSİZLİĞE YOL AÇIYOR

Psikiyatri, nöroloji ve epidemiyoloji profesörü Kristine Yaffe, sonuçların evde ve işyerinde yerleşik yaşamın bir parçası olarak televizyon veya tablet ekranlarına her zamankinden daha fazla bağlı olan çocuklar ve genç yetişkinler için önemli etkileri olduğunu söyledi. Dr Kelley Pettee Gabriel, "Çalışmalar beyin sağlığını desteklemek için egzersizin faydalarını gösterse de, televizyon izleme gibi uzun süreli hareketsiz davranışların beyin yapısı ve işlevi üzerindeki potansiyel sonuçları hakkında daha az şey biliniyor" dedi.

BOŞ ZAMANLARDA BEYNİ MEŞGUL EDEN AKTİVİTELER BULUNMALI

Araştırmalar, haftada 24,5 saat televizyonun bunama geliştirme riskinizi artırabileceğini buldu. Uzmanlar, boş zamanınızı televizyon izleyerek geçirmek yerine, insanların beynini meşgul etmeye yardımcı olacak aktiviteler yapılması gerektiğini öneriyor.

DEMANS RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN