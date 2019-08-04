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Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.08.2019 10:02 | Son Güncelleme

Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan ünlü sanatçı Sıla’nın konserinde izdiham yaşandı.

Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan ünlü sanatçı Sıla’nın konserinde izdiham yaşandı. 10 Kasım’dan beri Bodrum’a postu serdiğini söyleyen Sıla, “Arınmak ve iyileşmek için geldim Bodrum’a, çok da iyi oldum” ifadelerini kullandı.
Ünlü sanatçı Sıla, Bodrum Antik Tiyatro’da yaz konserleri kapsamında sahneye çıktı. Antik Tiyatro’yu dolduran hayranları tarafından büyük ilgi gören Sıla, sahne kostümüyle büyük beğeni topladı. Ünlü sanatçı Sıla ilk şarkısından sonra çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “O kadar uzun zaman oldu ki sahneye çıkmayalı. 10 Kasım’dan beri geldim Bodrum’a postu serdim. O zamandan bu yana ne sahne ne bir şey, arınmak ve iyileşmek amaçlı geldim çok da iyi oldu. Öyle özlemişim ki sahneleri konuşamayacak kadar bir özlem olmuş sizlere. İnsan sanıyor ki bütün bildiklerini unutuyor. Diyorum ki bizim çocuklara biz ne yapıyorduk sahnede. Onlar da ne yapacağız çıkacağız topumuzu oynayacağız diyorlar. İyi bir konser olmasını diliyorum. Heyecanım 2’nci şarkıda dinecek gibi” ifadelerini kullandı.
Herkese karanfil dağıttıran Sıla hayranlarına herkesin karanfili var mı diye sorarak “O karanfillere ihtiyacımız var. Benim de bir karanfilim var. ’Karanfil’ şarkısının sözlerini yazan Umut Yaşar Sarıkaya aramızda. O şarkının mimarıdır. Karanfili dilerseniz saçınıza, dilerseniz yakanıza dilerseniz de benim gibi göğsünüz arasına koyabilirsiniz. Herkes tamamsa ’Karanfil’ şarkısının nakaratını beraber söyleyelim” ifadelerini kullanarak, Umut Yaşar Sarıkaya ile birlikte düet yaptı.
Biletlerin günler öncesinde tükendiği Sıla konserinde adım atacak yer kalmadı. Saatler önceden konser alanına gelen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. Konsere giren hayranları oturacak yer bulamayınca merdivenlerde oturarak konseri izledi.

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”

Sıla: “Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim”
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