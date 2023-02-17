Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik." açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Sıla izni nedir, ne demek? Askerlere kaç gün sıla izni verildi? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

SILA İZNİ NEDİR, NE DEMEK?

Sıla izni; doğup büyüdüğü yere gidip ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma anlamına geliyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; ''Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik.'' açıklamasını yaptı.

