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Sıla izni nedir, ne demek? Askerlere kaç gün sıla izni verildi?

17.02.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla izni nedir, ne demektir merak ediliyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın askerlere sıla izni verdiklerini açıklaması üzerine 'sıla izni' hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Sıla izni ne anlama geliyor? Askerlere kaç gün sıla izni verildi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Sıla izni nedir, ne demek? Askerlere kaç gün sıla izni verildi?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik." açıklamasını yaptı. Bu açıklamanın ardından Sıla izni nedir, ne demek? Askerlere kaç gün sıla izni verildi? sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

SILA İZNİ NEDİR, NE DEMEK?

Sıla izni; doğup büyüdüğü yere gidip ayrı kaldığı yakınlarına kavuşma anlamına geliyor.

Askerlik 3

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; ''Depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik.'' açıklamasını yaptı.

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