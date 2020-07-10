Sıla, şiddet iddialarının ardından Rubato'nın solisti Özer Arkun ile arkadaşlığını kestiğini açıkladı

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Temmuz 2019'da bir ilişkiye başladıklarını ve mart ayından beri beraber yaşadıklarını belirten B.Y., şikayet dilekçesinde, "Çok şiddetli dayak yedim. Hayatımda böyle kan görmedim. Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor." dedi.

Özer Arkun'un eski sevgilisi B.Y. ile Mart 2020'de evlenme kararı aldığı, çiftin arasında 4 Mayıs 2020 tarihinde evlilik yüzünden bir kavga yaşandığı aktarıldı.

Şarkıcı Sıla, sosyal medya kanallarından yaptığı açıklamada, "ama, fakat demeden mağdur kadının tarafında olduğunu, elinden ne gelirse yapmaya hazır olduğunu" belirtti.

Müzisyen Sıla Gençoğlu, Rubato grubunun solisti Özer Arkun ile hakkındaki şiddet iddialarının ardından arkadaşlığını ve profesyonel ilişkisini sona erdirdiğini açıkladı.

B. Y.'nin savcılığa delil olarak Özer Arkun'un yerdeki kanları sildiğini gösteren bir video teslim ettiği de aktarıldı.

Habertürk gazetesine göre genç kadın, yaşadığı şiddeti anlatmaması için Arkun'un kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Koruma kararı verildi

İstanbul Anadolu 1.Aile Mahkemesi ise genç kadının şikayeti üzerine 4 aylık koruma kararı verdi.

Kararda, Arkun'un 4 ay süreyle şiddet mağduru genç kadının evine ve iş yerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla da rahatsız etmemesine hükmedildi.

Müzisyen Özer Arkun'un avukatı ise bir açıklama yaparak "Konuya dair şaşkınlığımız sonsuzdur, ancak B.Y. tarafından verilen ifade gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaların tümü asılsız, kurgu ve gerçek dışıdır. Evliliğe doğru giden bir ilişkinin son dönemlerinde ikili fikren ve ruhen anlaşamamaları nedeniyle ayrılık kararı almıştır." denildi.

Arkun'un avukatının açıklamasında, "Yeniden birlikte olmaları konusunda B.Y. tarafından uzun süredir baskı gören Özer Arkun'a yine B.Y. barışma gerçekleşmezse söz konusu şiddet suçlamasıyla kendisine iftira atacağını, halk nezdinde rezil edeceğini açıkça belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.