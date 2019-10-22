HABER

Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 00:34 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazasında ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayak şehit olduğunu açıkladı.  Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun 21 Ekim Pazartesi günü meydana gelen silah kazasında ağır yaralandığı belirtilerek, "Silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.  KARS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun şehit olduğu haberi, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde oturan ailesine haber verildi. Gülistan-İlhan Selimoğlu çiftinin 5 çoğundan biri olan şehit Caner Selimoğlu'nun bekar olduğu ve babasının vefat ettiği öğrenildi.

Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

ANKARA- ERZURUM, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde meydana gelen silah kazasında ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayak şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun 21 Ekim Pazartesi günü meydana gelen silah kazasında ağır yaralandığı belirtilerek, "Silah arkadaşımız, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
KARS'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Piyade Sözleşmeli Er Caner Selimoğlu'nun şehit olduğu haberi, Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde oturan ailesine haber verildi. Gülistan-İlhan Selimoğlu çiftinin 5 çoğundan biri olan şehit Caner Selimoğlu'nun bekar olduğu ve babasının vefat ettiği öğrenildi. Askeri yetkililerden acı haberi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Türk bayrağı asılan şehit evine yakınları taziyeye geldi. Şehit Caner Selimoğlu, Şanlıurfa’da düzenlenecek törenin ardından memleketi Kars’ın Susuz ilçesine bağlı Yaylacık Köyünde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

PARTNER Onu bir de çocukken görün Onu bir de çocukken görün
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı (2)
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralıOtomobil ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Hakan Atilla, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne atandı

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü korkuttu

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

Kritik görüşme öncesi Rusya'dan dikkat çeken açıklama

MSB duyurdu: 77 askeri ataşe bakanlığa çağrıldı!

MSB duyurdu: 77 askeri ataşe bakanlığa çağrıldı!

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

Kars'ta hain pusu: 6 asker ve 3 korucu yaralı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

Giresun'da sağanak yağış sel ve heyelana yol açtı: Acı haber geldi

Şehri etkisi altına aldı! Acı haber geldi

Gece yakınlarına mesaj atan yazılım mühendisi ölü bulundu

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.