Silah zoruyla ellerini bağladılar: 765 bin dolar, 4 bin euro ve 300 bin TL'lik gasp

Olay, Pazartesi günü Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan bir beyaz eşya mağazasında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, mağaza sahibi İstanbul’da yaşayan yabancı uyruklu kişilere oturma izni almaları için yardımcı oluyordu. Mağazaya giren yabancı uyruklu şüpheliler, Afganistan’da yaşayan bir kişinin selamını getirdiklerini söyledi. Şüpheliler, mağaza sahibini kandırarak kasanın bulunduğu üst kata çıktı.

YAKLAŞIK 11 MİLYON ÇALDILAR

Yanlarında bulunan silahları çıkaran şüpheliler iş yeri çalışanlarına zorla kasayı açtırdı. Edinilen bilgiye göre iş yeri çalışanlarının ellerini bağlayarak, kasa içerisinde bulunan 765 bin dolar, 4 bin euro ve 300 bin TL parayı çantaya doldurarak, soyguncular mağazadan çaldıkları paralarla hızla olay yerinden uzaklaştı.

24 SAAT İÇERİSİNDE 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elleri bağlı sürünen mağaza çalışanı telefona ulaşarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. Zeytinburnu Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını izleyerek mağaza çalışanların ifadesine başvuran ekipler 3 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

"ELLERİNİ AYAKLARINI BANTLA BAĞLAMIŞLAR"

Yaşananları anlatan cadde esnafı Mehmet Ali Sağlam, “Sabah 9’da olmuş. İçeriye girdikten sonra ‘5 bin dolar yatıracağım’ demiş. Ondan sonra patron kim diye sorup silah çekmişler. Kepengi indirip gelen 4 kişi içerideki 4 kişinin ellerini ayaklarını bantla bağlamışlar. Duyduğuma göre silahın dipçiği ile vurarak darp etmişler. Zorla kasayı açtırmışlar” dedi.

"KİRALIK KIRMIZI HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE KAÇMIŞLAR"

Sağlam, “Kimisi 500 bin dolar diyor, kimisi 750 bin diyor, kimisi de 360 bin dolar, 250 bin euro diyor. Önden kiralık kırmızı hafif ticari araç ile kaçmışlar. Olay sabah 9’da olmuş bizde 10’da açtık. Geldiğimizde burada polisler vardı. Orası normalde iş yapmaz, beyaz eşya falan satıyor diye biliyorduk. Para transferi işi mi ne yapıyorlarmış, biz bilmiyorduk” dedi.

İHA

