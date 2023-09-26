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Silahın kabzasıyla yüzünü parçalayıp ateş etmiş! İnfaz ve darp anını canlı yayınladı... Kan donduran görüntüler!

26.09.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'daki gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'un darp edilip öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Karakuş'u darp eden ve ardından başından silahla vurarak öldüren Ertuğrul Erdoğan'ın korkunç anları sosyal medyada canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde Erdoğan'ın "Mafyasınız ya!" diyerek bağırdığı ve Karakuş'un yüzüne silahın kabzasıyla defalarca vurduğu görülüyor.

Silahın kabzasıyla yüzünü parçalayıp ateş etmiş! İnfaz ve darp anını canlı yayınladı... Kan donduran görüntüler!

Bursa'da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş’u (43) dövüp, tabanca ile başından vurarak öldüren Ertuğrul Erdoğan (22) ile yanındaki 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, suçunu itiraf eden ve Karakuş ile yaptıkları ticaret sonucu aracını kaybettiğini söyleyen Erdoğan’ın, darp ve infaz anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.

TABANCANIN KABZASIYLA DEFALARCA YÜZÜNE VURDU SONRA ATEŞ ETTİ

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Eğitimciler Caddesi’nde meydana geldi. Gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş, Çamlıca Parkı’nın otopark bölümünde bulunan otomobiline doğru yürürken yanına yaklaşan araçtan inen kişi tarafından önce dövüldü. Çevredekilerin tepki gösterdiği şüpheli, tabancanın kabzasıyla defalarca yüzüne vurduğu Karakuş’un başına ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı.

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HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Karakuş’un hayatını kaybettiğini belirledi.

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Bülent Karakuş

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bülent Karakuş’un cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırılırken, saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Karakuş’un, saldırgan tarafından darbedilip, tabanca ile vurulduğu anlar ile çevredekilerin tepki göstermesi yer aldı.

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelinin Ertuğrul Erdoğan olduğunu belirledi. Kaçtığı araç olay yerinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Misi Mahallesi mevkisinde terk edilmiş halde bulunan şüpheli ile olay yerine birlikte gittiği Y.T. (25) ve B.G. (21), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Ertuğrul Erdoğan

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Ertuğrul Erdoğan, Bülent Karakuş ile ortak iş yaptığını ve kendisine karşılığında ev almak için aracını verdiğini söyledi. Yaptıkları ticaretin karşılığında evini alamadığını belirten Erdoğan’ın, Karakuş’u, Çamlıca Parkı’nın otoparkına çağırıp buluşmak istediğini söylediği ve olay yerine Y.T. ve B.G. ile gittiği ifade edildi.

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DARP VE İNFAZ ANINI SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYINLAMIŞ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, Ertuğrul Erdoğan’ın darp anını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Görüntülerde Erdoğan’ın, Bülent Karakuş’u silahın kabzasıyla dövdüğü, yerde baygın halde yatarken yüzüne defalarca vurduğu ve küfrettiği görüldü.

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(DHA)

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cinayet Bursa

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