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Silahını peş peşe ateşledi! Biri 18 biri 21 yaşındaydı... Önce gençleri sonra kendini vurdu

27.07.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Mehmet Aldemir (40), aralarında çıkan tartışmada Tolga Tozman'ı (18) tabancayla öldürüp, İrfan Arif Çalışkan'ı (21) ağır yaraladı. Aldemir, daha sonra da başına dayadığı silahı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Silahını peş peşe ateşledi! Biri 18 biri 21 yaşındaydı... Önce gençleri sonra kendini vurdu

Korkunç olay, saat 00.15 sıralarında Marmaris'te Yat Limanı karşısındaki deniz feneri önünde meydana geldi. Bir teknede personel olarak çalışan Mehmet Aldemir ile lise öğrencisi Tolga Tozman ve inşaat işçisi İrfan Arif Çalışkan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İKİ GENCE PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

Mehmet Aldemir, belindeki ruhsatsız tabancasını çıkartıp, Tozman ve Çalışkan'a peş peşe ateş etti.

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İNTİHAR ETTİ

Ardından tabancayı kendi başına dayayan Aldemir, bir kez daha tetiğe bastı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aldemir ve Tozman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yaşamsal fonksiyonları devam eden Çalışkan ise ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Çalışkan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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cinayet Marmaris

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