HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silahını temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Silahını temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

02.02.2021 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Silahını temizlerken kendini vuran şahıs hayatını kaybetti

Kırşehir’in Kaman ilçesinde otomobilinin içinde silahını temizlemek isteyen şahıs, ateş alan silahtan çıkan kurşunun çenesine isabet etmesi sonucunda yaşamını yitirdi.Geçtiğimiz günlerde Kırşehir’in Kaman ilçesinde çifte cinayetin işlendiği Bayramözü köyünde iddiaya göre Halis Ünal (63), eşine tabancasını temizleyeceğini söyleyerek bindiği otomobilinde ölü bulundu.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde otomobilinin içinde silahını temizlemek isteyen şahıs, ateş alan silahtan çıkan kurşunun çenesine isabet etmesi sonucunda yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz günlerde Kırşehir’in Kaman ilçesinde çifte cinayetin işlendiği Bayramözü köyünde iddiaya göre Halis Ünal (63), eşine tabancasını temizleyeceğini söyleyerek bindiği otomobilinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, çenesine kurşun isabet eden Ünal’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekibi, araçta tabanca temizleme malzemeleri buldu. Ünal’ın cenazesi, incelemenin ardından Kaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGüneşle bağı olanlar el kaldırsınGüneşle bağı olanlar el kaldırsın
İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldıİstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı
65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?65 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 65?

En Çok Okunan Haberler

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Pandemi hastanesi doktoru duyurdu: Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

Bartın'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bartın'da korkutan deprem

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

O bölgeler hamsi avına açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.