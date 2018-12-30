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Silahla kazara vurulduğu iddia edilen genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 16:09 | Son Güncelleme

Silahla kazara vurulduğu iddia edilen genç öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kazara ateş alan tüfekle vurulduğu öne sürülen genç hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Emre Urhan (16), arkadaşı A.A.A'nın (17) Dodurgalar Mahallesi'ndeki evine gitti.

Tüfekle oynadıkları sırada silahın kazara ateş alması sonucu vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Urhan yaşamını yitirdi.

Urhan'ın cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

A.A.A, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Dodurgalar Mahallesi oyun tüfek ziyaret

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