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  4. Silahla korkutup cep telefonu aldı, kimse anlamasın diye sözleşme imzalattı

Silahla korkutup cep telefonu aldı, kimse anlamasın diye sözleşme imzalattı

25.11.2020 12:35 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de bir kişinin silah zoruyla telefonunu gasp ettikten sonra korkutup telefonu satın aldığına dair sözleşme imzalatan şahıs, 11 yıl hapis cezası alarak tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, M.C.Ş., V.E.’yi silahla korkutarak cep telefonunu gasp etti.

Kayseri’de bir kişinin silah zoruyla telefonunu gasp ettikten sonra korkutup telefonu satın aldığına dair sözleşme imzalatan şahıs, 11 yıl hapis cezası alarak tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, M.C.Ş., V.E.’yi silahla korkutarak cep telefonunu gasp etti. Ardından V.E.’ye sözleşme imzalatan M.C.Ş., telefonu sattı. V.E.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.C.Ç. hakkında ’Silahla yağma’ suçundan 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasında V.E., anneannesi T.D., tutuksuz sanık M.C.Ş. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede olayı anlatan V.E., M.C.Ş.’yi tanımadığını, silah göstererek telefonunu aldığını ve kimsenin olmadığı bir yerde de yine silah zoruyla sözleşme imzalattığını söyleyerek, şikayetçi olduğunu dile getirdi. V.E.’nin anneannesi T.D. ise temizlik yaparak kazandığı parayla torununa telefon aldığını, şahsı da daha önce hiç görmediğini söyledi.
Mahkemede kendini savunan M.C.Ş. ise, üzerine atılı suçu kabul etmeyerek, beraatini istedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda M.C.Ş.’nin üzerine atılı suçu işlediğine kanaat getirerek ’Silahla yağma’ suçundan 11 yıl hapis cezası vererek, tutuklanmasına hükmetti. M.C.Ş., mahkeme salonunda bulunan polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, cezaevine gönderildi.

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