Silahla kovaladı, canını aldı! Katil eşe: Adamsın, adam, adamın kralısın, rahatına bak ağabey

Katil kocanın olay öncesi silahla kovaladığı anlar ise güvenlik kamerasında yansıdı. Diğer yandan olay günü Rabia D. ve Besat D. tartışması sonucu jandarma karakolunda ifadesi alındığı öğrenildi. Rabia D.’nın şikayetçi olmaması üzerine karakoldan ayrılmaları sonrasında ise olayın yaşandığı öğrenildi.

SOKAKTA TABANCAYLA KOVALADI

Olay, pazar günü gece saat 20.00 sıralarında Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.B. idaresindeki 07 HAM 27 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Rabia Doğan isimli kadının (34) boşanma aşamasındaki ve 4 yıldır hükümlü olduğu cezaevinden izinli ayrıldığı öğrenilen eşi Besat D.(52), aracıyla motosikleti takibe aldı. Motosikleti bir süre takip edip daha sonra yaya olarak kovalayan Besat D., tabancayla eşine ve H. B.’ye kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi Rabia Doğan ve H.B. yaralanırken, Besat D. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

6 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Rabia Doğan'ı Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine H.B.’yi ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. Vücudun çeşitli bölgesine 5 mermi isabet eden 2 çocuk annesi Rabia Doğan tüm müdahalelere rağmen sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi bulunmayan motosiklet sürücüsü H.B.’nin tedavisinin devam ettiği bildirildi. Çalışma başlatan polis ekipleri, olay yerinde 6 adet boş kovanı bularak, kaçan Besat D. yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler de ise 6 adet boş kovan bulundu.