Silahla vurulan muhtarın katil zanlısı: Gözümün birisi görmüyor

Olay, 31 Mayıs 2019’da Uğurludağ ilçesinin Büyükerikli köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Nurettin Akay, teravih namazından dönüşte evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle vuruldu. Akay, başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla muhtarın uzaktan akrabası olan Ünal Akay ile eşi, 2 kızı ve damadı, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ünal Akay, tutuklanırken, diğer aile fertleri de adli kontrolle serbest kaldı.

"CANIM CİĞERİM OLURDU NASIL ÖLDÜREYİM?"

Ünal Akay hakkında Çorum 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten öldürme’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle, diğer aile fertleri hakkında ise ‘delilleri gizleme’ suçundan dava açıldı. Sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tarafların yakınları ve avukatları da katıldı.

Tutuklu sanık Ünal Akay savunmasında, “Nurettin Akay benim canım ciğerim olurdu. Kendisini neden öldüreyim, olayla ilgili bizden alınan tüfek ve tabancanın olayla ilgisi yoktur. Benim gözlerimde sağlık problemleri var, gözümün birisi görmüyor. Gözü görmeyen birisi cinayet işleyebilir mi? Tabanca 16 yıl önce ölen babama ait, güvenlik güçleri silahı buldu. Ben o silah bulunana kadar yerini dahi bilmiyordum. Bir de Ankara’daki oğlumun evinden tüfek alındı. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Nurettin, benim bir evladım sayılırdı. Onu nasıl öldürebilirim? Bu cinayetin, muhtarlık yüzünden işlenmiş olabileceğini düşünüyorum. Olay sonrası köyde 12 silah alındı. O silahların sahibi hakkında işlem yapılmazken, bana işlem yapıldı. Yine diyorum, ben suçsuzum, bu cinayeti işlemedim” dedi.