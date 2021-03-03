HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Silahla vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

Silahla vurulmuş halde bulunan genç hayatını kaybetti

03.03.2021 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 25 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.Olay, dün gece saatlerinde Kartepe ilçesi Hikmetiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde başından silahla vurulmuş halde bulunan 25 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.
Olay, dün gece saatlerinde Kartepe ilçesi Hikmetiye Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 2 katlı evden gelen silah sesi sonrasında vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, 25 yaşındaki S.K. isimli genci, silahla vurulmuş halde buldu. Hayati tehlikesinin olduğu belirlenen S.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hastane morgunda işlemleri tamamlanan S.K.’nın cansız bedeni, toprağa verilmek üzere memleketi Ordu’ya gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Heyecanlandıran keşif! Tam bin 500 yıllıkHeyecanlandıran keşif! Tam bin 500 yıllık
Instagram arama geçmişi silme nasıl yapılır?Instagram arama geçmişi silme nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

Eşi sataşınca... 'Ya sen kocamsın ayıp ya'

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

8 yıl önce çöpe attığı SIM kartı hayatını kabusa çevirdi

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Yunanistan'da 6.2 büyüklüğünde deprem!

Karadeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilir

Karadeniz için korkutan açıklama: Önlem alınmazsa yayılabilir

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul, Ankara, İzmir için dikkat çeken öneri

İstanbul, Ankara, İzmir için dikkat çeken öneri

Marmara'nın 'orta risk'li tek ili Bursa'daki halı sahalara çevre illerden ilgi

Marmara'nın 'orta risk'li tek ili Bursa'daki halı sahalara çevre illerden ilgi

Son Dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı başladı

Kontrollü normalleşme sonrası kritik toplantı

Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Çeşme'de deniz çekildi, tekneler karaya oturdu

Yatış pozisyonu ortaya çıkardı! İSKİ kazısını durduran olay

Yatış pozisyonu ortaya çıkardı! İSKİ kazısını durduran olay

Düzce'de heyecanlandıran keşif! Tam bin 500 yıllık

Heyecanlandıran keşif! Tam bin 500 yıllık

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.