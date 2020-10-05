Silahla yaralama ve iş yeri kurşunlamadan tutuklandı

Samsun’da silahla bir kişiyi yaraladığı, bir iş yerine de silahlı saldırı düzenlendiği ileri sürülen zanlı, polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi’nde silahlı saldırıya uğrayan E.G. yaralandı. Polis yaptığı araştırma sonucu silahlı saldırıyı İ.Ç.’nin gerçekleştirdiğini tespit etti. İ.Ç. daha sonra da İlkadım İlçesi Çay Mahallesi’nde bir çay bahçesine silahlı saldırı düzenledi. Olaydan sonra kaçan İ.Ç. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Her iki ayrı suçtan da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.Ç. Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

