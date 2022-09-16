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Silahlı saldırıda yaralandı! Sağlık ekiplerinden isteği herkesi şaşırttı

16.09.2022 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da düğünden eve dönen davulcu kuzenlere silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hafif yaralanan davulculardan birinin ise ambulansa bindirildiği esnada ekiplerden "Ağabey davulumu da alın" isteği herkesi şaşırttı. Sağlık ekipleri, yaralının ricasını kırmayıp davulu da ambulansa aldı.

Silahlı saldırıda yaralandı! Sağlık ekiplerinden isteği herkesi şaşırttı

Bursa'da düğünden dönen müzisyenler Emircan E. (16) ile Can Emul (24), kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralandı. Sağlık ekipleri, Emul'un olay yerinde bırakmak istemediği davulu da ambulansa aldı.

POMPALI TÜFEKLE SALDIRDILAR

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Ebuishak Mahallesinde meydana geldi. Düğünden dönen müzisyenler Can Emul ile kuzeni Emircan E., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı.

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Saldırıda müzisyenler ayaklarından hafif yaralanırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.

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DAVULU DA AMBULANSA KONULDU

Öte yandan, sedyeyle ambulansa alınan yaralılardan Can Emul, davulunu olay yerinde bırakmak istemedi. Emul, ambulansa bindirilirken sağlık çalışanlarından "Ağabey davulum" diyerek davulunu istedi.

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Emul'un ricası üzerine sağlık ekipleri davulu da ambulansa aldı. Yaralılar, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı davul
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