Sildenafil nedir? Sildenafil ne işe yarar? Sildenafilin yan etkileri nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini açıkladıktan sonra kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler sıralandı. Bu ürünlerden bazı çikolata ve alkolsüz içeceklerde sildenafil maddesine rastlanıldı. Bu ürünlerin içinde bulunan sildenafil sitrat olanlar da halk bilgilensin diye açıklandı. Sildenafilin ne olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar da hemen bu maddeyi araştırmaya başladı. Sildenafil maddesine dair detayları haberimizde işledik...

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5‘in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil, bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttırarak, nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirmektedir. Cinsel uyarı ile salınan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttırır ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olur. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet.

KİMLER SİLDENAFİL KULLANAMAZ?

Sildenafil sitrat alerjisi olanlar

Nitrat grubu ilaç kullanan hastalar

Ciddi kalp hastalığı varlığı

Ciddi karaciğer hastalığı varlığı

Yakın zamanda kalp krizi geçirmiş olmak

Yakın zamanda felç geçirmiş olmak

Düşük kan basıncına sahip olmak

Retinitis pigmentosa olması durumu

Orak hücreli anemisi olanlar

SİLDENAFİL YAN ETKİLERİ NELERDİR?

-Baş ağrısı

-Yüzde kızarıklık

-Baş dönmesi

-Midede yanma

-Burun kanaması, burunda dolgunluk hissi

-Uykusuzluk

-Ateş

-Uzun süren ereksiyon hali

-Solunum yolları enfeksiyonlarında artış

-Bulantı, kusma

-Kas ağrısı, halsizlik

-Karaciğer enzimlerinde yükselme

Görülen yan etkiler bunlardır. Birkaç gün görülür daha sonra etkisini kaybeder. Eğer belirtiler uzun sürüyorsa ilaç alımı kesilmeli ve doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

SİLDENAFİL HANGİ YİYECEKLERDE VARDIR?