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Sildenafil nedir? Sildenafil ne işe yarar? Sildenafilin yan etkileri nelerdir?

02.03.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sildenafil maddesinin ne olduğu merak edilen konular arasında yerini aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hileli ürün listesini açıkladıktan sonra sildenafil nedir ne işe yarar şeklinde sorulan sorular arttı. Bazı çikolata ve alkolsüz içeceklerde halk sağlığını tehdit eden sildenafil sitrat maddesi bulundu. Bu haber sonrası sildenafilin ne olduğu ve tüketildiğinde yan etkileri araştırılmaya başlandı.

Sildenafil nedir? Sildenafil ne işe yarar? Sildenafilin yan etkileri nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürün listesini açıkladıktan sonra kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünler sıralandı. Bu ürünlerden bazı çikolata ve alkolsüz içeceklerde sildenafil maddesine rastlanıldı. Bu ürünlerin içinde bulunan sildenafil sitrat olanlar da halk bilgilensin diye açıklandı. Sildenafilin ne olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar da hemen bu maddeyi araştırmaya başladı. Sildenafil maddesine dair detayları haberimizde işledik...

SİLDENAFİL NEDİR?

Sildenafil, cGMP-spesifik fosfodiesteraz tip 5‘in (PDE5) oral etkili, güçlü ve selektif bir inhibitörüdür. Sildenafil, bu etkisiyle korporal düz kaslarda cGMP konsantrasyonunu arttırarak, nitrik oksitin gevşetici etkisini güçlendirmektedir. Cinsel uyarı ile salınan nitrik oksit guanilat siklaz aktivasyonunu arttırır ve siklik guanozin monofosfat (cGMP) sentezine neden olur. cGMP düz kas relaksasyonunu sağlar ve bu durum artmış arteryel akım ve korporal veno-oklüzyon ile sonuçlanır.

Sildenafil kullanan kişilerde vücudun diğer bölgelerinde de atardamarlarda genişlemeler olur. Bu etki nedeniyle de baş ağrısı, baş dönmesi gibi şikayetler görülebilir. İlacın diğer yan etkileri şunlar olabilir: Görmede bulanıklaşma, midede yanma, yüzde kızarma, burun akıntısı, burun kanaması ışığa karşı hassasiyet.

KİMLER SİLDENAFİL KULLANAMAZ?

Sildenafil sitrat alerjisi olanlar
Nitrat grubu ilaç kullanan hastalar
Ciddi kalp hastalığı varlığı
Ciddi karaciğer hastalığı varlığı
Yakın zamanda kalp krizi geçirmiş olmak
Yakın zamanda felç geçirmiş olmak
Düşük kan basıncına sahip olmak
Retinitis pigmentosa olması durumu
Orak hücreli anemisi olanlar

SİLDENAFİL YAN ETKİLERİ NELERDİR?

-Baş ağrısı
-Yüzde kızarıklık
-Baş dönmesi
-Midede yanma
-Burun kanaması, burunda dolgunluk hissi
-Uykusuzluk
-Ateş
-Uzun süren ereksiyon hali
-Solunum yolları enfeksiyonlarında artış
-Bulantı, kusma
-Kas ağrısı, halsizlik
-Karaciğer enzimlerinde yükselme

Görülen yan etkiler bunlardır. Birkaç gün görülür daha sonra etkisini kaybeder. Eğer belirtiler uzun sürüyorsa ilaç alımı kesilmeli ve doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.

SİLDENAFİL HANGİ YİYECEKLERDE VARDIR?

  • Nar
  • Karpuz
  • Ispanak, lahana gibi yeşil yapraklı bitkiler
  • Kabak çekirdeği
  • Bitter çikolata
  • Çilek, muz
  • Kuruyemiş ve kuru meyveler
  • Avokado
  • Acı biber
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