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Şile'de denize girmek yasaklanmıştı! Acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 10:00 | Son Güncelleme

Dün olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı Şile'den çok acı haber geldi. Boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak kendini feda edip suya atlayan 18 yaşındaki Kezban Kocalı'nın cansız bedeni bugün denizden çıkarıldı

Şile'de denize girmek yasaklanmıştı! Acı haber geldi

Şile'de boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan 18 yaşındaki Kezban Kocalı'nın cenazesine ulaşıldı.

Perşembe günü babası ve kız kardeşiyle birlikte Şuayipli Mahallesi İncir ağızı mevkiinde boğulmak üzere olan ablasını kurtarmak için girdiği denizde kaybolan Kocalı'nın cansız bedenine iki gün sonra ulaşıldı.

CANSIZ BEDENİ KAYBOLDUĞU YERİN 50 METRE UZAĞINDA BULUNDU

Kocalı'nın cesedi denizde kaybolduğu yerin yaklaşık 50 metre uzağında Çivi Ağzı bölgesinde Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timleri tarafından bulundu. Kocalı'nın cenazesi Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şile boğulma kezban kocalı

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